Bucci vara la giunta allargata e avverte i dissidenti: “La maggioranza è forte, allinearsi è un dovere”

Genova. “Preoccupato per un indebolimento della maggioranza? Assolutamente no, la maggioranza è quella che è ed è forte. Se diventa debole non è più una maggioranza“. Il presidente Marco Bucci, a margine della presentazione della giunta allargata a 9 componenti coi neo-assessori Claudia Morich e Alessio Piana, minimizza i mal di pancia all’interno del centrodestra, soprattutto quelli dell’area civica rimasta esclusa dal valzer delle nomine.

In fase di passaggio al gruppo misto ci sarebbero i consiglieri Alessandro Bozzano, coordinatore savonese di Noi Moderati eletto con Vince Liguria, e Giovanni Boitano, che in aula è capogruppo di Orgoglio Liguria. “A me non l’ha detto nessuno – risponde Bucci -. Vedo molte voci in giro, ne parleremo appena possibile. Non mi risulta che i civici abbiano il mal di pancia, guardate quanti ce ne sono qui. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Teniamo presente che gli elettori hanno votato un programma e delle persone, quindi sono gli elettori che alla fine decidono”.

» leggi tutto su www.genova24.it