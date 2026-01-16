COMMENTA
Cairo, chiuso l’accesso del percorso pedonale che porta al castello per lavori di manutenzione

castello cairo

Cairo Montenotte. Da oggi, 16 gennaio, il sentiero pedonale di accesso al Castello da Corso Verdese resterà chiuso al pubblico per lavori di manutenzione e di ripristino.

Come spiega l’assessore Fabrizio Ghione, “prendono il via gli interventi di rifacimento integrale dell’impianto di illuminazione, un’operazione che rientra nel project financing con Enel X ed è stato regolarmente autorizzato dalla competente Soprintendenza. I lavori si sono resi indispensabili anche a seguito dei gravi e ripetuti atti vandalici che hanno compromesso in questi anni in modo significativo il precedente impianto di illuminazione, rendendolo di fatto inutilizzabile e non più recuperabile con semplici interventi manutentivi. L’opera consentirà la valorizzazione del percorso e dell’area del Castello, nel pieno rispetto delle prescrizioni di tutela storico-paesaggistica della Soprintendenza”.

