Campionato Invernale Marina di Loano: sole e vento leggero per il primo fine settimana di regate dell’anno

Loano. Il Campionato invernale di Marina di Loano, giunto quest’anno all’ottava edizione, riparte nel primo fine settimana del suo calendario 2026. L’evento è organizzato dal Circolo Nautico Loano con supporto del title sponsor Marina di Loano, dello Yacht Club Marina di Loano e gode del patrocinio dal Comune di Loano.

Tre le prove su percorsi a bastone disputate nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 gennaio in condizioni di brezza tra gli 8 e i 12 nodi, utili e necessari per far regatare con successo i 44 equipaggi iscritti, dopo le lunghe attese per l’assenza di vento che avevano condizionato la prima fase del campionato.

