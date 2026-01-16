Domenica visite guidate alla Batteria Valdilocchi

Domenica 18 gennaio, dalle 14 alle 17, tornano le visite guidate gratuite alla Batteria Valdilocchi, organizzate dal Comune della Spezia in collaborazione con la Pro Loco del Golfo. Un’occasione per riscoprire uno dei luoghi storici più suggestivi del territorio, immerso nel verde della località Pagliari. L’accesso avviene dal centro sportivo Gandolfo, seguendo le indicazioni per il campo sportivo Cimma, dove è disponibile il parcheggio. Da lì una breve passeggiata di circa 800 metri su strada bianca conduce alla batteria. Il percorso è semplice e adatto a tutti, compresi gli amici a quattro zampe. Una volta arrivati, i visitatori potranno godere di una vista spettacolare sul golfo della La Spezia. Le visite sono gratuite e non è richiesta prenotazione. Si consiglia di non affidarsi al navigatore ma di seguire la segnaletica sul posto. Ad accogliere i partecipanti anche tisane, caffè e cioccolata calda.

