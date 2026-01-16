Ecco “L’Officina dello Spettacolo e dei Talenti”, il progetto per la scuola che unisce scuole e territorio tra teatro, scenografia, tecnica e fotografia

Borgio Verezzi. Dal 20 gennaio fino alla fine di marzo 2026 si svolgerà “L’Altro Tempo della Scuola: l’Officina dello Spettacolo e dei Talenti”, un progetto realizzato grazie alla collaborazione tra l’istituto comprensivo di Pietra Ligure, l’istituto “Giovanni Falcone” di Loano e l’Aps La Compagnia del Barone Rampante di Borgio Verezzi.

Il progetto è risultato vincitore del bando “Scuola come Casa” della Fondazione De Mari di Savona, iniziativa rivolta alle scuole della provincia (al di fuori del capoluogo) con l’obiettivo di rafforzare le comunità educanti, promuovere competenze trasversali e creative e favorire l’inclusione. Al centro vi è l’idea di una scuola intesa come luogo di crescita, scoperta e relazione, capace di valorizzare le potenzialità di ogni studente attraverso la co-progettazione con il territorio.

