Fondi ad Hamas, oggi l’udienza del riesame per Hannoun. Presidio davanti al tribunale

Genova. Alcune decine di persone si sono date appuntamento questa mattina davanti al tribunale di Genova per manifestare supporto e solidarietà a Mohammad Hannoun e alle altre sei persone arrestate nell’ambito della maxi inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas.

Oggi a palazzo di giustizia, infatti, si tiene l’udienza del riesame per la scarcerazione dei sette indagati. Assente Hannoun, attualmente detenuto nel carcere di Rieti, ma in collegamento video: “La decisione è attesa per lunedì”, anticipa uno degli avvocati di Hannoun, Dario Rossi. Davanti al tribunale anche il figlio di Hannoun, Mahmoud, che ha retto uno degli striscioni che invocano la libertà per il presidente dell’Associazione Palestinesi in Italia.

