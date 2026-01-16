Giunta Bucci, i nuovi assessori agitano la politica regionale: tutte le reazioni alle nomine

Genova. La nuova giunta Bucci con due assessori in più agita la politica regionale, tanto la maggioranza quanto l’opposizione. Nel centrodestra è in subbuglio l’area civica, pressoché tagliata fuori dalle nomine di maggior rilievo, mentre i partiti nei comunicati stampa sottolineano ciascuno il proprio risultato, compresa Forza Italia attraversata da un terremoto dopo il blitz di Claudio Scajola che ha portato alla nomina di Claudia Morich. Il governatore minimizza e avverte i suoi: “Allinearsi è un dovere“. Dal canto suo il centrosinistra pone l’accento sui malumori della coalizione avversaria e accusa ancora il governatore di essere interessato solo alle poltrone, contestando la decisione di allargare la squadra.

Natale (Pd): “Smentita la narrazione di Bucci, le priorità sono altre”

