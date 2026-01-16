Critiche dal Partito democratico alle modifiche apportate alla squadra di governo regionale. “La narrazione portata avanti da Bucci – che i nuovi incarichi servivano ad alleggerire le deleghe degli assessori – si scontra con la realtà: nessun assessore ha lasciato deleghe strategiche ai nuovi ingressi in giunta. In un momento di grave difficoltà per i cittadini liguri, le priorità sono assolutamente altre: sanità, casa, lavoro e giovani. Bucci prova ad adeguare la normativa ai propri desideri: a partire dalla nomina del consigliere delegato, figura che non esiste nello statuto della nostra Regione. Infatti si chiamano consiglieri di supporto al presidente e possono partecipare alla giunta, proprio come hanno spiegato insigni professori, solo esclusivamente nel momento in cui trattano materie di propria competenza. Quindi che ruolo avrebbero se non di aver accontentato qualcuno a cui il ruolo di membro dell’ufficio di presidenza del consiglio regionale gli andava stretto? Abbiamo solo assistito al teatrino delle poltrone, un valzer a favore dei partiti della maggioranza a spese dei cittadini liguri”, afferma in una nota il segretario regionale del Pd, Davide Natale.

L’articolo Giunta regionale, Natale: “Un valzer a favore dei partiti della maggioranza a spese dei cittadini liguri” proviene da Città della Spezia.

