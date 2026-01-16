Giunta regionale, Sanna (PD): “Nuovi assessori, vecchia politica: Bucci archivia definitivamente la sua stagione civica”

Liguria. “La presentazione dei nuovi assessori da parte di Marco Bucci segnerà un punto di non ritorno del presidente: la definitiva fine della sua presunta autonomia politica e della narrazione dell’’uomo che decide’. Se quanto leggiamo sui giornali sarà confermato saremo di fronte non a una scelta amministrativa, ma a una scelta esclusivamente politica che di fatto certifica la trasformazione di Bucci da candidato civico, il cavalier Cervantes che non si fa dettare la linea da nessuno, a semplice esecutore delle decisioni dei partiti”. Cosi il capogruppo del PD in Regione Armando Sanna commentando la nomina dei nuovi assessori nella giunta Bucci.

“Altro che ‘io decido’: oggi Bucci non decide, esegue. Esegue equilibri interni, esegue veti incrociati, esegue ordini che arrivano dall’alto. È il prezzo da pagare per restare in piedi dopo essere stato sconfitto a Genova dalla storia e dai numeri, e per dover rispettare patti politici che nulla hanno a che fare con l’interesse della città. La sua parabola è ormai evidente: da uomo ‘civico’, indipendente e fuori dagli schemi, a uomo dei partiti all’ordine di Meloni e Salvini”, prosegue Sanna.

