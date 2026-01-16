Nuova giunta regionale, le reazioni politiche. Giovani Democratici contro nomina a Vaccarezza: “Sostiene il genocidio a Gaza”

Liguria. Ecco i primi commenti politici sulla nuova giunta regionale varata dal presidente Marco Bucci.
“A nome del coordinamento regionale di Fratelli d’Italia Liguria esprimo le mie congratulazioni all’assessore Simona Ferro per la nomina a vicepresidente della Regione Liguria. Un riconoscimento che premia competenza, serietà e senso di responsabilità maturati in questi anni di lavoro istituzionale” dichiara l’On. Matteo Rosso a margine della riunione tra i coordinatori regionali dei partiti di maggioranza con il presidente Bucci..