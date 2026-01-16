Regione: Morich e Piana neo assessori, Ferro subentra a Piana come vice presidente

Due assessori in più e redistribuzione di alcune deleghe per la giunta regionale ligure; un nuovo assetto presentato oggi in conferenza stampa dal presidente Marco Bucci. Ecco cosa cambia: assume la vicepresidenza Simona Ferro, esponente di Fratelli d’Italia, che, mantenendo le sue deleghe assessorili, subentra nell’incarico a leghista Alessandro Piana. Entrano in giunta come assessori Claudia Morich (Bilancio, Risorse Finanziarie, Gestione finanziaria dei Fondi europei, Organizzazione e Personale regionale), già direttore generale della Direzione centrale Finanza, bilancio e controlli, e Alessio Piana, già consigliere delegato (Sviluppo economico, Industria, Blue economy, Porti e Logistica, Commercio, Artigianato, Caccia e Pesca sportiva, Ricerca e Innovazione tecnologica, Programmazione Fesr). Al consigliere regionale Angelo Vaccarezza viene conferito l’incarico a supporto del presidente per le attività in materia di Relazioni europee e internazionali e di Enti locali, per le quali fornirà assistenza e collaborazione anche attraverso la partecipazione a tavoli tematici e incontri e il raccordo con gli enti locali regionali e con le istituzioni europee e internazionali.

“Sono molto soddisfatto di questa squadra, che è ancora più forte e consentirà alla Liguria di traguardare gli obiettivi che ci siamo posti in termini di crescita e sviluppo del nostro territorio. In quest’ottica abbiamo lavorato molto con i partiti di maggioranza in queste settimane per trovare il miglior equilibrio possibile: sono convinto che lavoreremo con sempre maggiore determinazione, con risultati che continueranno ad arrivare. Aumenta anche la componente femminile, con Claudia Morich e Simona Ferro che assume il ruolo di vicepresidente: ritengo sia un valore aggiunto importante per la giunta”, le parole del presidente Bucci, che mantiene le deleghe ai Rapporti istituzionali e Conferenza Stato-Regioni, Controllo delle società partecipate regionali, Comunicazione istituzionale, Affari istituzionali legislativi e legali, Semplificazione normativa e amministrativa, Coordinamento dei programmi comunitari, Relazioni europee e internazionali, Controllo strategico, Amministrazione generale e Enti locali

