Savona, il 20 gennaio la preghiera per l’unità dei cristiani

Savona. Nell’ambito della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani martedì 20 gennaio alle ore 18:30 nella cappella della Casa Generalizia delle Figlie di Nostra Signora della Neve, in via santa Maria Maggiore 2, si terrà la celebrazione ecumenica della Parola di Dio, promossa dal Servizio Ecumenismo e Dialogo Interreligioso della Diocesi di Savona-Noli. Il tema di quest’anno, “Un solo corpo e un solo Spirito, come una sola è la speranza a cui siete stati chiamati”, è tratto dalla Lettera agli Efesini dell’apostolo san Paolo.

Parteciperanno il vescovo della Diocesi di Savona-Noli monsignor Calogero Marino, il pastore Marco Di Pasquale per la Chiesa metodista valdese di Savona, il pastore Enrico Reato per la Chiesa evangelica battista di Albisola Superiore e padre Gheorghe Andronic per la Chiesa romena ortodossa di Savona.

