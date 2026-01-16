Studente accoltellato a scuola: arrestato l’aggressore, movente legato a questioni sentimentali

Le condizioni dello studente accoltellato questa mattina all’Einaudi-Chiodo restano serissime. Al termine di un delicatissimo intervento chirurgico, il diciannovenne è stato trasferito nel reparto di Rianimazione dove è costantemente monitorato. Il suo aggressore, un compagno di scuola di 18 anni, è stato arrestato.

Si va a chiudere una giornata lunga e difficile, scandita dalle indagini condotte dalla Polizia di Stato e dalla Procura. Secondo quanto ricostruito, i due ragazzi si sarebbero incontrati nei bagni dell’istituto; la vittima avrebbe poi cercato di allontanarsi per rientrare in classe, dove è stata però raggiunta dal compagno. Lì è avvenuta l’aggressione: il giovane è stato colpito da un fendente profondo all’addome, prima che un docente riuscisse a disarmare l’aggressore permettendo di dare l’allarme.

