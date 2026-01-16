Trofeo Laigueglia, organizzazione tecnica affidata ad ExtraGiro Race

Laigueglia. Mercoledì 4 marzo 2026 si disputerà la 63ª edizione del Trofeo Laigueglia, classica del ciclismo professionistico italiano che dagli anni Sessanta porta in Liguria alcuni dei migliori interpreti delle due ruote a livello internazionale.

Si prevede fin da ora una partecipazione di alto livello, con i principali team World Tour e Professional pronti a inviare la propria candidatura per essere al via nella Baia del Sole, in uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio di stagione in Italia.

Per l’edizione 2026 il Comune di Laigueglia ha assegnato l’organizzazione tecnica della gara ad ExtraGiro Race. Dopo le edizioni 2023 e 2024, torna dunque a Laigueglia il gruppo guidato da Marco Selleri, che dal 2017 in avanti ha ottenuto importanti risultati organizzativi, dal rilancio del Giro d’Italia Giovani fino ai Campionati del Mondo di Imola 2020, senza dimenticare il rilancio di storiche corse professionistiche come il Giro della Romagna Pro e il Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

