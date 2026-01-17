Arboscello (Pd): “No caro Bucci, i liguri non chiedono due assessori in più”

Genova. Roberto Arboscello, vice presidente della Regione Liguria, interviene sulla nuova giunta del governatore Marco Bucci. “I liguri non chiedono due assessori in più, chiedono una sanità più efficiente, liste di attesa ridotte, politiche giovanili che possano contrastare il disagio sociale, politiche del lavoro e industriali che consentano uno sviluppo economico sostenibile”.

E prosegue: “I due assessori in più li hanno chiesti i partiti di cui sei ormai totalmente dipendente e che hai dovuto accontentare moltiplicando le poltrone. Ormai è caduta la maschera: da presidente civico indipendente a ostaggio dei partiti il passo è stato davvero breve”.

