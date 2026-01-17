Camogli: delegazione di Tuningen partecipa alla mezza maratona

Una delegazione di Tuningen, cittadina tedesca gemellata con Camogli da 28 anni, è arrivata a Camogli dove alloggia all’albergo Augusta. A spiegare il motivo di questa visita è il presidente della Pro Loco Vittorio Crovetto: “Gli amici di Tuningen sono innamorati di Camogli e conoscono perfettamente il territorio. Domani desiderano partecipare alla mezza maratona delle due Perle lungo il meraviglioso percorso che collega Santa Margherita a Portofino. Siamo soddisfatti che i nostri amici, attraverso Camogli, scoprano anche altre meravigliose realtà del nostro territorio”.

