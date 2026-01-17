Casella (AVS): “Necessario intervento della Regione per il biodigestore di Ferrania”

Cairo Montenotte. “Da anni, gli abitanti di Ferrania e dei paesi vicini denunciano la persistenza di cattivi odori provenienti dal biodigestore. I residenti vivono una situazione di perenne difficoltà e hanno segnalato più volte i disagi, che si ripetono con frequenza elevata. Chiediamo alla giunta regionale di attivarsi per sollecitare la risoluzione del problema, considerato l’impatto sulla qualità della vita per la popolazione locale”

Jan Casella, consigliere regionale di AVS, ha presentato un’interrogazione alla giunta regionale per denunciare i problemi olfattivi legati al biodigestore di Cairo Montenotte, nella frazione Ferrania.

