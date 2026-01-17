“Chiudere i covi fascisti”, Genova Antifascista “assedia” la sede di CasaPound nel giorno del tesseramento

Genova. Giornata di manifestazioni oggi alla Foce, e più precisamente nei dintorni di via Montevideo, dove da anni si trova la sede genovese del movimento di estrema destra CasaPound: dalla mattina fino a sera, infatti, almeno un centinaio di persone si sono alternate al presidio organizzato da Genova Antifascista per dimostrare “ancora una volta che i covi fascisti non sono i benvenuti a Genova e per loro non c’è posto”, come più volte ricordato dai manifestanti antifascisti durante la giornata.

La mobilitazione è culminata con il corteo che, partito poco prima della 18, ha “accerchiato” via Montevideo, passando da piazza Tommaseo, via Pozzo, via Dassori e corso Gastaldi: “Questa strada prende il nome da Aldo Gastaldi, primo partigiano d’Italia – è stato ricordato durante il passaggio della manifestazione – Per questo chiediamo al quartiere di mobilitarsi per chiudere definitivamente il covo fascista, altrimenti lo faremo noi, continuando a bloccare questa parte di città”.

