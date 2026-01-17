Consumo di suolo e rigenerazione urbana: il Pd ha presentato la proposta di legge regionale in Mediateca

Si è tenuto nei giorni scorsi presso la Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso”, l’incontro pubblico “Riduzione del consumo di suolo e rigenerazione urbana”, organizzato dal Partito Democratico della Spezia.

Durante l’incontro è stata presentata la proposta di legge del PD regionale sul consumo di suolo, il cui obiettivo è tutelare aree oggi fortemente urbanizzate, in particolare le zone costiere. La legge riconosce la riduzione del consumo di suolo come elemento determinante nella lotta al dissesto idrogeologico, alla riduzione dell’inquinamento, alla salvaguardia del paesaggio e alla tutela della biodiversità.

