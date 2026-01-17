Contro la violenza sui minori, Genova rafforza le tutele: via libera al progetto “Safe Town”

Genova. La Giunta comunale di Genova ha approvato il Protocollo d’Intesa con l’Associazione Defence for Children International Italia per l’attuazione del progetto europeo “SAFE IN TOWN – Strengthening Child Protection Systems at Local Level”, individuando il Municipio I Centro Est come partner operativo per la realizzazione delle attività sul territorio cittadino.

Il progetto, finanziato nell’ambito del programma europeo CERV-DAPHNE e avviato ufficialmente il 1° aprile 2025, punta a rafforzare i sistemi locali di protezione dell’infanzia e dell’adolescenza, contrastando la violenza contro i minori attraverso politiche municipali integrate, azioni di prevenzione, identificazione precoce e interventi tempestivi. “Safe in Town” coinvolge città di Italia, Grecia, Cipro e Portogallo e si fonda sui principi cardine della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza: non discriminazione, superiore interesse del minore, diritto alla vita e allo sviluppo, ascolto e partecipazione.

