Dalla speranza allo sconforto, la veglia in Piazza Garibaldi per Abanoub Youssef

Quello che doveva essere un momento di solidarietà e riflessione ieri sera si è trasformato in una veglia segnata da un dolore profondissimo per coetanei e compagni di Abanoub Youssef che si sono ritrovati in Piazza Garibaldi. Dalla speranza che le sue condizioni potessero migliorare, sono precipitati nello sconforto per una tragedia insensata, che ha segnato coscienze e volti dei presenti. Uno smarrimento che ha accomunato anche i molti genitori presenti al loro fianco, uniti nel dolore e sconvolti dai mille interrogativi e dalle preoccupazioni che fatto di questo tipo può suscitare, nella comunità scolastica come in quella cittadina.

