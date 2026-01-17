Demografia in Valbormida, incremento di residenti e di stranieri: a Cairo e Cengio saldo di più cento

Valbormida. Demografia, aumentano i valbormidesi che vivono nei diciotto Comuni del comprensorio. Secondo le statistiche demografiche relative al 31 dicembre 2025, i residenti sono circa duecento in più dello scorso anno, quando il totale era di 37474. Non cambiano di molto i numeri relativi alle nascite, la cicogna ha incrementato di una decina di volte i sorvoli sui cieli dell’entroterra savonese, superando quota 210, mentre restano oltre 550 i decessi.

Si allontana sempre di più, comunque, la cifra attuale da quella dei primi anni Duemila, quando l’intera Valbormida contava oltre quaranta mila abitanti.

