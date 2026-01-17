Giunta, Natale (PD): “Bucci perde la bussola: offese personali per nascondere i fallimenti. Sanità allo sbando e spreco di risorse pubbliche”

Genova. “Bucci invece che rispondere nel merito delle questioni poste dal capogruppo del Pd Armando Sanna scivola a un livello così basso della discussione – che difficilmente gli si può accostare un aggettivo – esprimendo un giudizio sul fisico. Chi riveste ruoli istituzionali dovrebbe essere di esempio per la società, non utilizzare linguaggi che quotidianamente feriscono in particolare i giovani.Con l’atteggiamento di ieri è emerso chiaramente che Bucci è in difficoltà, grossa difficoltà”.

Così il segretario del PD Liguria in risposta ai commenti rivolti al capogruppo del PD Armando Sanna da parte del presidente Bucci a margine della conferenza stampa di presentazione dei nuovi assessori. “La riforma della sanità gli sta sfuggendo di mano. Tutte le problematiche che avevamo evidenziato si stanno verificando e ciò avviene non perché siamo degli indovini ma perché le nostre valutazioni erano il risultato di un confronto con i sindacati, gli ordini professionali, le associazioni e i comitati”

