Il Liceo Mazzini si stringe intorno alla famiglia di Youssef, agli studenti e al personale del Chiodo

“In questo difficile momento l’intera comunità scolastica del Liceo ‘G. Mazzini’ esprime il proprio cordoglio e si stringe attorno alla famiglia, agli studenti e alle studentesse, alla dirigente scolastica e a tutto il personale dell’Istituto Einaudi-Chiodo, manifestando la più sentita e commossa vicinanza”. E’ il messaggio di cordoglio comparso oggi sul sito del liceo spezzino, all’indomani dell’uccisione di Youssef Abanoud da parte di un compagno di scuola all’interno dell’istituto Einaudi – Chiodo.

