Il logo della Liguria su una vettura che parteciperà al prossimo Rally di Montecarlo

Dopo le piste del deserto della Dakar la Liguria percorrerà anche le strade tortuose e innevate del Principato di Monaco. È stata presentata nella serata di ieri, venerdì 16 gennaio, a Sanremo la vettura logata Liguria che parteciperà al Rally di Monte-Carlo in programma dal 22 al 25 gennaio 2026.

Si tratta della Nuova Lancia Y HF Rally 4 della scuderia Sportec (trazione anteriore, 1200 cc di cilindrata e 210 cavalli di potenza) che sarà guidata da Gianni De Matteis coadiuvato dalla copilota Giulia Bico, entrambi liguri. L’auto, che rappresenta il ritorno alle competizioni di casa Lancia, avrà il logo “Liguria – The Italian Riviera” sui fianchi laterali e sul cofano.

La partenza ufficiale della gara monegasca, prima tappa del Campionato mondiale rally 2026 e giunta alla 54a edizione, avrà luogo giovedì 22 gennaio da Monaco con tre prove speciali. Dopo le ulteriori sei prove speciali del venerdì e la nuova super speciale del sabato, la gara si concluderà domenica 25 con due prove in doppio passaggio e la Power Stage. Podio finale a Port Hercule.

