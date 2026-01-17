L’Entella riprende la Sampdoria, il derby finisce in parità

Si è chiuso in parità il derby ligure fra Sampdoria e Virtus Entella che ieri sera al Ferraris ha aperto la ventesima giornata di Serie B. I blucerchiati sono passati in vantaggio nel primo tempo dopo una bella azione personale di Cherubini ma nella ripresa sono stati raggiunti dal colpo di testa di Parodi. In coda dunque i blucerchiati salgono a quota 18 staccando Spezia e Bari a 17, mentre i chiavaresi superano il Sudtirol portandosi a 20 punti.

Oggi il turno prosegue con Venezia-Catanzaro, Padova-Mantova, Monza-Frosinone, Empoli-Sudtirol, Avellino-Carrarese, Reggiana-Cesena e Bari-Juve Stabia. Domani in campo Pescara-Modena e Palermo-Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com