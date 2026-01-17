Occupano abusivamente un appartamento in via Sampierdarena: tra i materassi droga e refurtiva

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 23enne tunisino per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e lo ha deferito per ricettazione in concorso con un 26enne algerino. Gli agenti del Commissariato Cornigliano, ieri pomeriggio, hanno effettuato un controllo in un appartamento sito in via Sampierdarena poichè segnalato essere occupato abusivamente. Da accertamenti anagrafici non risultava nessun residente e invece, non appena gli agenti hanno fatto accesso allo stabile, hanno visto la porta semi aperta.

Nel salotto hanno trovato alcuni materassi su cui stavano dormendo due giovani, nonchè effetti personali di altri due soggetti di nazionalità straniera. Uno di loro è stato sorpreso con un etto di cannabis, 170 euro ed un bilancino di precisione.

» leggi tutto su www.genova24.it