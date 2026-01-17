Riqualificazione ERP: il Comune di Rapallo rinnova nove alloggi tra via Betti e salita Paxo

Rapallo. Prosegue l’impegno del Comune di Rapallo nel settore delle politiche abitative. Nei giorni scorsi si è concluso un importante ciclo di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su nove alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, situati tra via Betti e salita Paxo. L’operazione ha permesso di restituire alla città appartamenti completamente rinnovati e pronti per accogliere nuovi nuclei familiari.

I lavori hanno interessato vari aspetti delle abitazioni, garantendo un ammodernamento profondo e strutturale. In tutti gli alloggi è stato rifatto integralmente l’impianto elettrico, mentre in diverse unità si è proceduto alla ristrutturazione completa dei bagni e alla sostituzione delle caldaie per migliorare l’efficienza energetica. L’intervento ha curato anche i dettagli funzionali ed estetici: in alcune abitazioni sono stati sostituiti gli infissi, le porte interne e i portoncini d’ingresso, concludendo i lavori con una sistematica imbiancatura di tutti i locali per assicurare il massimo decoro.

» leggi tutto su www.genova24.it