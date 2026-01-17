Scontro tra camion dei pompieri e moto a De Ferrari: centauro ferito all’ospedale

Genova. Brutto incidente questa mattina a De Ferrari, dove una moto e un camion dei pompieri si sono scontrati violentemente. Ad avere la peggio il centauro, finito sull’asfalto, e portato in codice giallo al pronto soccorso del Galliera.

Ancora da appurare la dinamica. Secondo la prima ricostruzione della polizia locale, ancora da ufficializzare, il motociclista proveniva da via Vernazza mentre il camion dei pompieri da via Roma – largo Pertini. All’incrocio lo schianto: stando alle prime informazioni il mezzo di soccorso viaggiava in sirena, ma la prudenza con cui ha impegnato l’intersezione – con una notevole riduzione di velocità – ha evitato il peggio.

» leggi tutto su www.genova24.it