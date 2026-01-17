COMMENTA
Staglieno, inaugurata la mostra “La via delle rose. Una storia di bellezza per la Valpolcevera”

Genova. Dopo la tappa di palazzo Tursi dello scorso autunno, la mostra fotografica a cura di Stefania Perrone “La via delle rose. Una storia di bellezza per la Valpolcevera” è stata inaugurata presso la sala espositiva del cimitero monumentale di Staglieno.

Per introdurre la mostra – che sarà visitabile da oggi al 6 febbraio – la direzione Servizi cimiteriali del Comune di Genova e l’associazione volontari “QuellicheaTrastacistannobene” (che curano il Cimitero di Murta e il suo roseto, da due anni inseriti nella sezione Nonsolostaglieno del programma della Settimana alla scoperta dei cimiteri europei) hanno organizzato una tavola rotonda dal titolo: “Scommettere sulla bellezza: il potenziale turistico dei cimiteri monumentali per i territori che li ospitano”, alla quale hanno partecipato l’assessora al Welfare Cristina Lodi, l’assessore Emilio Robotti e il consigliere Enrico Vassallo.

