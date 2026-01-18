Camogli: ricordo di dom Beda, priore del monastero di San Prospero

“Dom Beda Marco Pucci: un uomo buono, che mi ha accolto e mi ha sempre sostenuto e spronato. Per me è stato come un padre, era la mia guida; aveva fiducia in me. La sua dipartita è stata un infinito dispiacere. Ricordo la condivisione dell’ultimo periodo, che ha affrontato con grande forza; pur sofferente non si lamentava mai. Aveva un fede incrollabile. Gli ho promesso di avere cura del monastero e pur tra molte difficoltà, lo faccio” così dom Francesco Pepe durante la Messa officiata al monastero di San Prospero di Camogli, sede dei Benedettini Olivetani, in ricordo del priore dom Beda nel terzo anniversario della sua morte avvenuta il 17 gennaio 2023 a 87 anni di cui 62 vissuti al monastero, 40 dei quali come priore. Poi la lettura del salmo 138, che Beda invitava a leggere ogni giorno.

Al rito religioso, arricchito dei brani cantati dalla Cantoria del monastero, presenti anche il sindaco Giovanni Anelli con il vicesindaco Lorenzo Ghisoli.

» leggi tutto su www.levantenews.it