Donadoni amaro: “La differenza di classifica col Palermo non si è vista. Ma non abbiamo raccolto nulla”

“La partita di oggi è diversa dalle ultime. Al di là che siamo partiti con l’handicap dell’1-0 dopo dieci secondi, poi la partita abbiamo provato a farla. Abbiamo disputato una buona squadra, conoscendo il valore e la posizione del Palermo. Oggi questa differenza si è notata meno, ma ci vuole qualcosa in più ancora”. Commenta così Roberto Donadoni la sconfitta dello Spezia sul campo del Palermo. Una buona prestazione da parte delle aquile, punite da un gol su disattenzione dopo pochi secondi, che ha incrinato le cose sin dall’inizio. “Ci vuole maggiore attenzione, specie all’inizio, e più determinazione nel cercare di sfruttare al meglio le situazioni che ci capitano”, prosegue il mister. “Con più convinzione potevamo segnare un gol che ci è mancato. La partita è stata sempre in grande equilibrio, abbiamo gestito bene la palla, abbiamo avuto occasioni, ma alla fine non raccogliamo nulla. Facciamo tesoro delle cose positive e portarle nella prossima partita”.

Per Donadoni diverse cose da salvare, così come l’impatto dei nuovi: “Le risposte sono state buone. Forse qualcuno dalla panchina poteva incidere di più, ma devo dire che Sernicola, Adamo, Valoti hanno fatto una buona prestazione, come Romano che è entrato con il piglio giusto. Avevamo un 17enne in campo, poi è entrato un 19enne, due ragazzi che diventeranno due giocatori di ottimo livello. Forse da altri che sono subentrati ci si aspettava qualcosa in più, visto che quando fai i cambi cerchi linfa, specie da chi ha qualità tecniche superiori”, conclude.

