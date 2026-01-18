Il Legino non molla fino all’ultimo, Romeo firma l’1 a 1 e avverte: “Queste palle sono le mie”

Savona. Il Legino evita la sconfitta al “Fiorenzo Ruffinengo” e porta a casa un pareggio pesante contro la Ca De Rissi. Finisce 1 a 1 uno scontro diretto che vale molto per la classifica di Promozione. A decidere la gara è ancora Michele Romeo, decisivo nel finale come già successo a Masone.

Una partita complicata, come conferma lo stesso attaccante verdeblù. “Oggi era una partita difficile, sapevamo di affrontare un avversario tosto, ben organizzato e fortissimo in fase difensiva. Non siamo stati bravi a tenerla sullo 0 a 0, poi per fortuna siamo riusciti a pareggiare”.

» leggi tutto su www.ivg.it