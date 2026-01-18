Il ritrovo dei ragazzi di Azione cattolica e la “marcia della pace”

“Verso una pace disarmata e disarmante”: sarà questo, mutuato dall’ormai celebre primo discorso di saluto di Leone XIV alla Chiesa e al mondo, nel giorno della sua elezione, il tema della giornata della pace 2026, organizzata anche quest’anno dall’Azione cattolica ragazzi. L’appuntamento è a Sarzana, dove ragazzi e ragazze di tutte le parrocchie si ritroveranno domenica prossima 25 gennaio per la loro festa annuale, quest’anno nella chiesa dedicata a San Francesco, uno dei tanti “apostoli della pace”. La mattina prevede momenti di preghiera, giochi per i ragazzi delle elementari e attività culturali con gli amici dell’associazione Astrofili spezzini. Alle 13.30, pranzo al sacco nell’oratorio di Santa Maria Assunta. A seguire, si sposteranno nella piazza centrale di Sarzana, piazza Matteotti, dove alle 14.30 prenderà il via la “marcia della pace”, sino alla basilica concattedrale di Santa Maria Assunta. Qui il vescovo Luigi Ernesto Palletti celebrerà la Messa conclusiva alle 16. Aderiscono all’iniziativa anche l’Agesci, associazione delle guide e scout cattolici italiani, e l’associazione Astrofili spezzini. In caso di maltempo, le attività previste all’esterno si svolgeranno invece nei locali del seminario vescovile, in via Mascardi.

