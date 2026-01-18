Lavagna: nuova guida per la Fir Cb Liguria, Tommaso Savarese presidente

Da Radio Club Levante

Un passo importante per la struttura regionale F.I.R. CB della Liguria: Tommaso Savarese è stato eletto Presidente del nuovo direttivo regionale. Domenica 18 gennaio, nella sede del Radio Club Levante ODV di Lavagna, l’assemblea ha votato all’unanimità un direttivo rinnovato e giovane.

A soli 26 anni, Tommaso rappresenta un esempio di crescita, impegno e passione. Attivo fin da giovanissimo, è oggi una figura di riferimento a livello regionale e nazionale, anche grazie alla partecipazione al Tavolo Nazionale dei Giovani del Dipartimento di Protezione Civile.

