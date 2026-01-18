Lunedì il primo giorno di scuola senza Aba

Niente sarà più lo stesso all’istituto professionale “Domenico Chiodo”. Lo racconta l’ingresso della scuola superiore di Via XX Settembre che lunedì affronterà il suo primo giorno senza Abanoub Youssef. Il nome dello studente ferito mortalmente nella sua aula due giorni fa – per tutti Aba – campeggia sui muri del vecchio istituto per l’industria e le attività marinare, griffato con bombolette e penne da amici e parenti, illuminato dalle luci delle candele. Fiori, palloncini, lettere e messaggi: tutto racconta la tristezza e la voglia di giustizia di una città che non potrà essere più la stessa.

