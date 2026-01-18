Nella chiesa di San Filippo la messa in suffragio dei caduti nei campi di sterminio

Genova. La città ha ricordato i martiri dei campi di sterminio nazisti. Domenica mattina, nella chiesa di San Filippo in via Lomellini, si è svolta la messa in suffragio dei caduti nei campi KZ, un momento di raccoglimento e memoria promosso nel solco delle iniziative cittadine legate al Giorno della Memoria.

A tenere l’orazione commemorativa è stato il presidente del Consiglio comunale Claudio Villa, che ha richiamato il ruolo storico di Genova come città della dignità, della libertà e della Resistenza: “Commemorare non è un rito formale – ha sottolineato – ma un impegno morale, un atto di cittadinanza. Nei campi di sterminio furono cancellati popoli e identità: ebrei, rom e sinti, deportati politici, omosessuali, disabili, testimoni di fede e resistenti, vittime di un progetto di disumanizzazione totale”.

