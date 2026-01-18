COMMENTA
CONDIVIDI
Altre News

Nella chiesa di San Filippo la messa in suffragio dei caduti nei campi di sterminio

Nella chiesa di San Filippo la messa in suffragio dei caduti nei campi di sterminio

Generico gennaio 2026

Genova. La città ha ricordato i martiri dei campi di sterminio nazisti. Domenica mattina, nella chiesa di San Filippo in via Lomellini, si è svolta la messa in suffragio dei caduti nei campi KZ, un momento di raccoglimento e memoria promosso nel solco delle iniziative cittadine legate al Giorno della Memoria.

A tenere l’orazione commemorativa è stato il presidente del Consiglio comunale Claudio Villa, che ha richiamato il ruolo storico di Genova come città della dignità, della libertà e della Resistenza: “Commemorare non è un rito formale – ha sottolineato – ma un impegno morale, un atto di cittadinanza. Nei campi di sterminio furono cancellati popoli e identità: ebrei, rom e sinti, deportati politici, omosessuali, disabili, testimoni di fede e resistenti, vittime di un progetto di disumanizzazione totale”.

» leggi tutto su www.genova24.it