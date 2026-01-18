Pareggio a reti inviolate tra Genoa e Parma, De Rossi: “Potevamo vincerla, contento dell’attenzione della squadra”

Termina in pareggio la trasferta del Genoa contro il Parma. Un punto a testa in una sfida terminata a reti inviolate, complici anche due interventi straordinari di Corvi su Colombo. Un primo tempo arrembante in cui i rossoblù si sono resi a più riprese pericolosi, a contrapposizione di un secondo tempo più scialbo di occasioni.
Nonostante il risultato, De Rossi si dice soddisfatto della prova dei suoi, soprattutto dell’atteggiamento in fase difensiva. Rimane un po’ di amaro in bocca per le occasioni non capitalizzate, che avrebbero potuto portare due punti in più contro una diretta avversaria per la salvezza.