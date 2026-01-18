Rapallo: società in House con Portofino forse attiva a marzo

Portofino manterrà la sua società in house “Portofino Mare” che funziona alla grande e che presto si occuperà anche della cucina di Castello Brown, oltreché della gestione dello stesso Castello, dei posteggi, del porto e del supermercato. Il Borgo parteciperà inoltre ad una nuova società in house col Comune di Rapallo con quote ipotizzabili al 50 per cento per quel che riguarda le spese generali ed in cui ognuno dei due Comuni incasserebbe il ricavato che deriva dalle proprie attività. In questa società in house di cui amministratore unico sarebbe lo stesso della “Portofino Mare”, Paolo Macchi, fresco presidente di Amiu, in futuro potrebbero confluire altri Comuni. La società dovrebbe gestire i posteggi di Rapallo, i flussi turistici e lo sbarco dei passeggeri dalle navi crociera. Il Comune di Rapallo ha affidato l’incarico per gestire la sicurezza degli sbarchi e imbarchi che avverranno in calata Duca degli Abruzzi dove il Comune dispone du un proprio locale. Per incentivare l’arrivo delle navi a Rapallo, qui la tariffa di sbarco sarà inferiore a Portofino e limitata ai 4 euro a persona.

Rapallo ha tardato un po’, forse in attesa di chiarimenti interni alla maggioranza, ma adesso sembra decisa a a costituire la Portofino-Rapallo House che porterà indiscussi vantaggi finanziari.

