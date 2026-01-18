Ruta: incidente, ferito ciclista 40enne lungo l’Aurelia; finisce al San Martino

L’incidente, in tarda mattinata, lungo la via Aurelia a Ruta in località “Crocetta”. Un ciclista 40enne che procedeva in direzione Recco avrebbe avuto una collisione con un’auto. L’uomo è finito a terra riportando diversi traumi. In un primo tempo è stato giudicato in codice rosso poi derubricato in giallo. E’ stato traportato dai Volontari del soccorso di Ruta al pronto soccorso del policlinico San Martino. Sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare le responsabilità di quanto accaduto.

