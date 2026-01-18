San Francesco di Sales sarà ricordato a Fabiano

Sabato prossimo 24 gennaio è la memoria liturgica di San Francesco di Sales. Il vescovo Palletti, alle 17 del giorno vigiliare di venerdì 23 gennaio, celebra una messa a Fabiano Basso, nella cappella delle suore della congregazione “Figlie di san Francesco di Sales”, presenti da molti decenni nella parrocchia. Tutti sono invitati. L’incontro del vescovo con i giornalisti e con gli operatori dei mezzi di comunicazione sociale, dei quali Francesco di Sales è ugualmente patrono, si terrà invece lunedì 26 gennaio.

L’articolo Il ritrovo dei ragazzi di Azione cattolica e la “marcia della pace” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com