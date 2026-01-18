‘Santa’: la vicepresidente della Regione Simona Ferro alla mezza maratona

Dall’ufficio stampa Regione Liguria

Questo pomeriggio la vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport, Simona Ferro, ha preso parte alla seconda edizione della Portofino Marathon, nel Tigullio, premiando la gara femminile e portando il saluto dell’amministrazione regionale.

“La Portofino Marathon – commenta Simona Ferro – è una manifestazione capace di valorizzare la Liguria anche nel periodo invernale attraverso lo sport in tutte le sue forme: dall’agonismo dei grandi campioni all’attività amatoriale e di base, aperta a persone di ogni età e abilità. Il fine settimana è stato arricchito dalla Mezza delle Due Perle, dalla Portofino Run e da numerose iniziative podistiche che hanno reso l’evento una vera festa dello sport”.

