Savona, ripristino del manto stradale nella galleria dell’Arsenale: modifiche alla viabilità

Savona. Nel periodo compreso tra lunedì 19 e venerdì 23 gennaio, nell’ambito di un più ampio programma di manutenzione del porto di Savona, saranno eseguiti interventi di ripristino del manto stradale nella galleria dell’Arsenale e nei tratti immediatamente adiacenti al varco di ingresso del porto.

Le lavorazioni, programmate tenendo conto dell’assenza di attracchi di navi da crociera, consisteranno nella rimozione dello strato di usura, nella stesa della nuova pavimentazione e nel successivo ripristino della segnaletica orizzontale nel tratto interessato.

