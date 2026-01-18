Sernicola guarda avanti: “Oggi cominciava un nuovo campionato. Ora abbiamo degli scontri diretti fondamentali”

“Sono contento per essere partito dall’inizio dopo tanto tempo. Ho avuto buone sensazioni, dispiace aver preso gol dopo pochi secondi. Il mister ci aveva detto che sarebbero partiti forte, dovevamo stare più attenti anche se la squadra ha reagito bene. Spiace non aver pareggiato, ma torniamo a casa con la consapevolezza di una buona gara”. Parla così Leonardo Sernicola, dopo il ko dello Spezia contro il Palermo. Una buona prova per le aquile, che escono però dal Barbera con zero punti: “Usciamo a testa alta, con il rammarico del gol preso. Ora pensiamo all’Avellino, sarà una battaglia, la mia prima al Picco. Non vedo l’ora”.

Una prestazione alla pari con una top della classe: “Tra noi e il Palermo ci sono parecchi punti di distacco, ma abbiamo dimostrato di saper giocare e avere idee. Dobbiamo partire dal buono di oggi, correggere gli errori e portarli in campo con l’Avellino”.

