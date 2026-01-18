Tre spezzine nel capitolo generale della “Piccola Opera Regina Apostolorum”

Si è aperto a Genova il 7 gennaio scorso il capitolo generale della congregazione della Piccola Opera Regina Apostolorum, l’assemblea che rappresenta il momento più alto di discernimento, valutazione e programmazione nella vita dell’istituto religioso. Le capitolari si sono riunite per riflettere sul cammino compiuto e delineare le priorità apostoliche dei prossimi anni. L’incontro, che si tiene ogni sei anni, è stato aperto dalla delegata della vita consacrata della diocesi di Genova, suor Rosangela Sala, la quale nel suo intervento ha invitato a vivere questo tempo “con cuore aperto allo Spirito e nella disponibilità a lasciarsi guidare e trasformare”. Durante le sessioni plenarie, le partecipanti hanno affrontato temi fondamentali per la congregazione, tra cui: rinnovamento dell’identità carismatica; accompagnamento delle nuove generazioni e promozione vocazionale; formazione dei laici che condividono la missione dell’istituto; cura delle comunità e attenzione alle periferie sociali; gestione responsabile delle opere e sostenibilità dell’istituto.

La relazione introduttiva della superiora generale uscente, suor Paola Barenco, ha evidenziato le sfide attuali e le opportunità che la Chiesa e il mondo offrono alla missione della congregazione. A conclusione del capitolo, il 9 gennaio, alla presenza dell’arcivescovo di Genova Marco Tasca, si è svolta l’elezione del nuovo consiglio generale. Il processo elettivo è stato accompagnato da momenti di preghiera e di discernimento comunitario. Sono state elette, la superiora generale suor Paola Barenco, la vicaria generale suor Sandra Orlandi e la consigliera suor Lorenza Benedetti, tutte e tre originarie della diocesi spezzina. Al termine del capitolo è stato reso noto un documento finale programmatico per attualizzare il carisma e la missione dell’istituto. Il capitolo non è solo un evento interno, ma un segno di comunione con la Chiesa universale: diversi messaggi di vicinanza sono giunti così da vescovi, da comunità religiose e da laici che collaborano con la congregazione. L’obiettivo condiviso è chiaro: rinnovare la fedeltà al proprio carisma e rispondere con coraggio alle necessità del tempo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com