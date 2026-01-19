Albingaunia, oltre al marchio c’è di più: il terzo posto, bomber Ciravegna e gli outsider bianconeri in fiducia

Albenga. In questi giorni è tornata alla ribalta la questione legata al marchio US Albenga, con l’Albingaunia che ha comunicato pubblicamente la propria intenzione di partecipare alla procedura per acquisirlo. In tutto questo, però, c’è il campo, dove i bianconeri stanno crescendo in maniera esponenziale.

La squadra di Poggi balza al terzo posto, alle spalle soltanto di Ventimiglia e Virtus Sanremese, partita con i favori del pronostico fin dall’estate. Guardando alla striscia di risultati, però, il rendimento degli ingauni è secondo solo a quello dei frontalieri e addirittura superiore a quello della capolista: sei vittorie nelle ultime sette partite, l’ultima conquistata ieri in trasferta a Camporosso.

