Bogliasco, crolla falesia sotto piazza Trento e Trieste: vigili del fuoco cercano eventuali dispersi

Bogliasco. Momenti di paura questa sera a Bogliasco, dove una parte della falesia che sorregge piazza Trento e Trieste è crollata, portando con sé alcune parti delle strutture soprastanti. La frana si è verificata poco dopo le 19.15.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Genova che sono giunti sul posto in forze con squadre dotate di droni e unità cinofile per la ricerca di eventuali dispersi. Una procedura di prassi per episodi del genere: la speranza è che nella parte di scogliera sottostante, gremita d’estate ma deserta d’inverno, non ci fosse nessuno, come anche sulla porzione di terrazzino dello storico belvedere coinvolto.

» leggi tutto su www.genova24.it