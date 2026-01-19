Calcio/ Santa Maria del Taro si aggiudica la sfida al vertice contro la Riese

Da ASD Santa Maria del Taro

Anno nuovo, stessa storia! Il Santa espugna la colmata e si porta a casa tre punti fondamentali nello scontro al vertice contro la Riese. Partenza col botto e dopo appena due minuti un ispirato Sivori mette all’incrocio un pallone raccolto al limite dell’area sbloccando subito il match. Manco il tempo di festeggiare e sull’azione successiva i padroni di casa si guadagnano un rigore su una disattenzione difensiva dei nostri che Savona trasforma pareggiando i conti. Ritmi serrati ma allo scadere del primo tempo di nuovo Sivori pennella al bacio una punizione dalla trequarti riportando avanti i ragazzi e fissando il risultato del primo parziale sul 1-2. I ragazzi di mister Vitale riscendono in campo con la voglia giusta e dopo pochi minuti del secondo tempo è di nuovo un immortale Sivori a trasformare il gol del 1-3 su una ribattuta, firmando così la tripletta personale. La Riese prova in tutti i modi a riaprirla ma sia la difesa che Duò si fanno trovare pronti e tengono il risultato. Partita perfetta per il Santa che si conclude con un netto 1-3 e il titolo di campioni d’inverno condiviso con il Marina Giulia. Fantastica ripresa di campionato per i ragazzi che devono continuare su questa scia per continuare a stare in testa alla classifica , appuntamento a sabato prossimo di nuovo sul campo di Chiavari questa volta ospiti dell’Entella.

