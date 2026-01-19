Crisi Amt, Bucci sull’istanza di fallimento: “Finché non vedo il bilancio 2024 non commento”

Genova. “Aspettiamo di vedere il bilancio del 2024. Io non ho i numeri ufficiali da nessuno, non ho visto nessun parere da nessuno”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, a margine dell’incontro in prefettura con Comune di Genova, Autostrade e Autorità portuale, commenta la notizia dell’istanza presentata dalla Procura di Genova per il fallimento di Amt a causa di oltre 200 milioni di debiti accumulati verso fornitori, banche e fisco.

“Debiti? Non vuol dire niente, bisogna vedere quanto sono i crediti – risponde Bucci incalzato dai cronisti -. Io non posso commentare se non ho il bilancio. Io non parlo di quello che fanno i pm, dico solo che gli amministratori di Amt devono tirare fuori il bilancio. Non si può tenere le aziende senza bilancio. È il compito di ogni Cda fare il bilancio, stiamo aspettando e sinceramente non vedo il motivo”.

» leggi tutto su www.genova24.it