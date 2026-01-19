Giovedì 22 gennaio alle ore 18.00 si terrà all’Atelier Nuova Eleusis di Sarzana (Via dei giardini 14) la conferenza di Barbara Pincelli “Crisi, opportunità e cambiamento”. Ingresso libero. “A cosa prelude un cambiamento? E cosa ci spinge a realizzarlo? Da dove nasce? Cosa ne consegue? La crisi apparentemente assopisce e fa nutrire dubbi sul proprio valore, percezioni, prospettive e aspirazioni. La parola stessa ‘crisi’ indica una ‘rottura’ da cui nasce la sensazione di frammentazione – si legge in una nota di presentazione -. Allo stesso tempo, tuttavia, costringe ad un’attenzione più acuta rispetto al semplice fatto di esserci, favorendo immergersi nel caos di svariate alternative possibili, intravedendo una soglia di risveglio ed invitando ad una celebrazione dell’esistenza. In effetti l’uomo in crisi di trova in uno strano paradosso. Pur sentendosi scoperto, smarrito, confuso egli è allo stesso tempo un privilegiato perché non avendo più alcuna certezza, può raggiungere uno stato in cui si sente liberato… non è più ancorato ed è, più di altri, nella condizione di scegliere. Nella difficoltà nasce la trasformazione più autentica perché tutto ciò che vale davvero richiede di essere attraversato per essere trasformato”.

L’articolo “Crisi, opportunità e cambiamento”, conferenza di Barbara Pincelli all’Atelier Nuova Eleusis proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com